Сколько Apple заплатила за появление спутниковой связи в iPhone 14

Суть её работы достаточно проста — как только пользователь оказывается в опасной ситуации, он включает соответствующую функцию и передаёт необходимые данные в руки спасателей через спутники.

Ещё на презентации iPhone 14 компания Apple уточнила, что запустить сервис планируется лишь в ноябре. И вот, она наконец-то это сделала. Как и было обещано, пока что лишь в двух странах — в США и Канаде.

При этом яблочная корпорация также раскрыла сумму, в которую ей обошлась спутниковая связь в смартфонах бренда. В общей сложности Apple инвестировала в свежее для себя направление 450 млн долларов.

Из них большая часть была передана компании Globalstar — именно её спутниками и могут взаимодействовать новые iPhone. В свою очередь партнёр купертиновцев не просто забрал деньги, но оборудовал благодаря им наземные станции новыми мощными антеннами, разработанными и изготовленными компанией Cobham Satcom.