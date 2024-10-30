Сколько будет стоить флагманский Realme GT7 Pro

Цена стартовой версии примерно на $90 выше по сравнению с предшественником, Realme GT5 Pro, который начинался с $475.

При этом максимальная комплектация GT5 Pro (16 + 512 ГБ) также предлагалась за $560, но в новом поколении эта цена относится к базовой конфигурации GT7 Pro.

Realme GT7 Pro не единственный смартфон, который выходит с повышенной ценой: ранее основатель Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что и модели Xiaomi 15 и 15 Pro также подорожают по сравнению с линейкой Xiaomi 14, но, по его словам, новинки оправдают каждый вложенный в них юань.