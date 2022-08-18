Сколько будет стоить глобальная версия флагманского Honor 70

Но совсем скоро, судя по данным инсайдеров, ситуация изменится. Компания намерена представить международную версию своего новейшего флагмана.

Стоит отметить, что пока что речь идёт лишь о релизе базовой модели — Honor 70. Устройство, как и китайская версия, получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Из коробки новинка будет работать под управлением Android 12 с установленной поверх оболочкой Magic UI 6.1.

Ёмкость аккумулятора новинки составит 4800 мАч, при этом будет поддержка быстрой зарядки на 66 Вт. Основная камера будет тройной: на 54, 50 и 2 Мп. Фронтальная же камера сможет делать снимки на 32 Мп.

Анонс устройства должен состояться уже 2 сентября. За версию 8/128 ГБ попросят 549 евро, а за версию 8/256 ГБ — 599 евро.