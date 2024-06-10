Сколько будет стоить глобальная версия Honor 200 и 200 Pro

Глобальная презентация состоится 12 июня в Париже. По данным инсайдера Судханшу Амборе, обе модели будут доступны с конфигурацией 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ внутреннего накопителя.

Honor 200 будет стоить от €600 до €650, а Honor 200 Pro — от €750 до €800. В некоторых европейских странах к смартфонам будет добавляться бесплатные TWS-наушники стоимостью €99 в комплекте с Honor Portrait Box.

Honor 200 и 200 Pro оснащены 6.7-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2664 x 1200 пикселей и 2700 x 1224 пикселей соответственно.

Honor 200 работает на чипе Snapdragon 7 Gen 3, а Pro — на Snapdragon 8s Gen 3. Оба устройства имеют батарею емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт, при этом Pro также поддерживает беспроводную зарядку.

Камеры включают 50-мегапиксельный основной сенсор и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный. Honor 200 Pro также оснащен 50-мегапиксельным телеобъективом с 2.5-кратным оптическим зумом и OIS. Оба смартфона работают на Android 14 с MagicOS 8.0.