Сколько будет стоить грядущий iPhone SE 4

По последним утечкам, iPhone SE 4 будет оснащен 6.06-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и новым процессором A18, аналогичным тому, который будет использоваться в iPhone 16 и 16 Plus.

Ожидается, что устройство будет доступно с объемом оперативной памяти от 6 до 8 ГБ и основной камерой на 48 Мп.

С точки зрения дизайна, iPhone SE 4 может сохранить компактные размеры, но при этом избавится от больших рамок, характерных для предыдущих моделей. Это сделает его более современным и привлекательным для пользователей, ищущих небольшой, но мощный смартфон.

По данным инсайдеров, iPhone SE 4 выйдет в период с марта по май 2025 года. Ожидаемая стоимость новинки составит от $499 до $549, что немного выше цены на iPhone SE 3, который стартовал с $429.

Такой ценовой диапазон делает iPhone SE 4 доступным, но немного дороже предыдущих моделей, что оправдано его улучшенными характеристиками и новыми функциями.