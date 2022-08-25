Сколько будет стоить iPhone 14

Вполне ожидаемо, что пользователи начали массово задаваться вопросом — а в какую сумму обойдутся грядущие новинки? Ответить на это взялись инсайдеры.

По их словам, за базовую версию iPhone 14 Apple попросить 799 долларов. Стоит отметить, что столько же на старте стоил и актуальный флагман — iPhone 13. Топовая версия устройства обойдётся уже в 1099 долларов.

За iPhone 14 Pro будут просить от 1099 до 1599 долларов, в то время как Max-версию оценят в сумму от 1199 до 1699 долларов.

Напомним, что ранее в Сети также появилась информация, что купертиновцы продолжат выпускать модель mini, несмотря на более ранние слухи об отказе бренда от идеи производства миниатюрных iPhone.