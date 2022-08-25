Сколько будет стоить iPhone 14

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Сколько будет стоить iPhone 14А также 14 Pro и 14 Pro Max
Уже через пару недель, 7 сентября, Apple проведёт крупномасштабную презентацию по случаю анонса нового поколения iPhone — iPhone 14.
Вполне ожидаемо, что пользователи начали массово задаваться вопросом — а в какую сумму обойдутся грядущие новинки? Ответить на это взялись инсайдеры.
По их словам, за базовую версию iPhone 14 Apple попросить 799 долларов. Стоит отметить, что столько же на старте стоил и актуальный флагман — iPhone 13. Топовая версия устройства обойдётся уже в 1099 долларов.
За iPhone 14 Pro будут просить от 1099 до 1599 долларов, в то время как Max-версию оценят в сумму от 1199 до 1699 долларов.
Напомним, что ранее в Сети также появилась информация, что купертиновцы продолжат выпускать модель mini, несмотря на более ранние слухи об отказе бренда от идеи производства миниатюрных iPhone.