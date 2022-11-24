Сколько будет стоить недорогой iPhone SE 4 с новым дизайном

Уже долгое время устройству приписывают дизайн iPhone XR, в который при этом будет заключено железо флагманского iPhone 13. В Сети даже появлялись высококачественные рендеры, демонстрирующие внешний вид девайса.

Теперь же интернет-источники из Китая решили раскрыть стоимость iPhone SE 4. По их данным, смартфон будет стоить около 489 долларов или 29,5 тыс рублей. Учитывая, что новинка получит OLED-дисплей с неназванными возможностями iPhone 14, это очень сладкая цена за аппарат.

Напомним, что по словам инсайдеров, в 2023 году нас также ждёт iPhone 15 Ultra — самый топовый и дорогой смартфон Apple за всю историю бренда.