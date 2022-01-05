Сколько будет стоить новейший смартфон Samsung S21 FE в России по подписке

Galaxy S21 FE был презентован 4 января и сразу после анонса российские покупатели могут приобрести устройство по подписке. Смартфон доступен в 4 цветах: белом, сером, зел`ном и фиолетовом. Покупатели, оформившие подписку, могут выбрать конфигурацию памяти — на 128 или 256 ГБ и период действия подписки — 12 или 24 месяца. Ежемесячный платёж составляет от 3332 или 2291 рублей соответственно.

Если оформить доставку смартфона до 15 января, можно сдать старое устройство в Trade-In и получить скидку -5 тысяч рублей. Также программа Samsung Upgrade предполагает замену стекла или задней панели смартфона без доплаты.