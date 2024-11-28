Сколько будет стоить ремонт новых флагманов Huawei — линейки Mate 70

В список вошли цены на замену экранов, аккумуляторов и модулей камер, которые варьируются в зависимости от модели.

Для стандартного Mate 70 замена дисплея обойдётся в $223, материнская плата — в $343, а батарея будет стоить всего $27. Модули камер оцениваются от $43 за широкоугольный до $82 за основной сенсор.

Модель Mate 70 Pro потребует чуть больших затрат: новый экран стоит $257, а стоимость аккумулятора и фронтальной камеры остаётся на уровне $27 и $37 соответственно. Модули камер — до $116 за единицу.

Самый продвинутый Mate 70 Pro+ оценивается ещё выше. Замена экрана стоит $339, а материнская плата — внушительные $602. Камеры — от $50 до $123, аккумулятор — $41.

Для эксклюзивного Mate 70 RS Ultimate Design ремонт обойдётся в разы дороже.

Материнская плата стоит от $917 до $987 в зависимости от объёма памяти. Замена экрана может обойтись в $246 или $394, а задняя керамическая крышка добавит ещё $160 к расходам.

Все цены указаны только за комплектующие, без учёта работы мастера.