Сколько будет стоить ремонт новых флагманов Huawei — линейки Mate 70

Сколько будет стоить ремонт новых флагманов Huawei — линейки Mate 70Спойлер: очень дорого
В список вошли цены на замену экранов, аккумуляторов и модулей камер, которые варьируются в зависимости от модели.
Для стандартного Mate 70 замена дисплея обойдётся в $223, материнская плата — в $343, а батарея будет стоить всего $27. Модули камер оцениваются от $43 за широкоугольный до $82 за основной сенсор.
Модель Mate 70 Pro потребует чуть больших затрат: новый экран стоит $257, а стоимость аккумулятора и фронтальной камеры остаётся на уровне $27 и $37 соответственно. Модули камер — до $116 за единицу.
Самый продвинутый Mate 70 Pro+ оценивается ещё выше. Замена экрана стоит $339, а материнская плата — внушительные $602. Камеры — от $50 до $123, аккумулятор — $41.
Для эксклюзивного Mate 70 RS Ultimate Design ремонт обойдётся в разы дороже.
Материнская плата стоит от $917 до $987 в зависимости от объёма памяти. Замена экрана может обойтись в $246 или $394, а задняя керамическая крышка добавит ещё $160 к расходам.
Все цены указаны только за комплектующие, без учёта работы мастера.