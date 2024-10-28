По слухам, цена на iPhone SE (2025) будет варьироваться в пределах $499 — $549. Это связано с добавлением флагманских функций, таких как 5G-модем Apple под кодовым названием «Centauri» и процессор A18, который также используется в iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

iPhone SE 4 получит 6.06-дюймовый LTPS OLED дисплей с разрешением 2532 × 1170 пикселей и яркостью до 800 нит.