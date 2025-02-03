Сколько будут стоит новые гибкие флагманы Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7 и Z Flip FE

Флагманский Galaxy Z Fold 7 будет стоить $1899, тогда как раскладушка Galaxy Z Flip 7 обойдется покупателям в $1099. Кроме того, Samsung готовит доступную версию складного смартфона — Galaxy Z Flip FE, который будет стоить около $799.

Все устройства получат флагманский чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, но в некоторых моделях могут использоваться фирменные процессоры Samsung.