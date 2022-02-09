Сколько будут стоить смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra по подписке в России

Пользователи, участвующие в Samsung Upgrade, могут получить базовую модель Galaxy S22 на 128 ГБ в цвете Phantom White всего за 2916 рублей в месяц. Это в случае оформления договора на два года. Если оформить годовой договор, то тогда цена возрастёт до 4165 рублей в месяц.