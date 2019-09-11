Сколько дней нужно работать для покупки нового iPhone

Данные Федеральной службы статистики гласят, что средняя оплата труда в России составляет первого полугодия 2019 года составляла 46210 рублей (40202,7 руб “чистыми”). Следовательно, понадобится 47 дней, чтобы накопить на последний айфон. Всего лишь на 1,2 дня меньше, чем было год назад.
Лидирующие позиции рейтинга взяли на себя такие страны как Швейцария, США и Люксембург. В Швейцарии есть возможность заработать на новый iPhone 11 всего за 4,8 дня, в США за 5,8 дней, а в Люксембурге за 6,7 дней. Дольше всего зарабатывать придется жителям Мексики, среднестатистическому жителю придется откладывать на новый гаджет 54,2 дня.