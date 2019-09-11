Сколько дней нужно работать для покупки нового iPhone

Лидирующие позиции рейтинга взяли на себя такие страны как Швейцария, США и Люксембург. В Швейцарии есть возможность заработать на новый iPhone 11 всего за 4,8 дня, в США за 5,8 дней, а в Люксембурге за 6,7 дней. Дольше всего зарабатывать придется жителям Мексики, среднестатистическому жителю придется откладывать на новый гаджет 54,2 дня.