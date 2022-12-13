Сколько людей пользуются MIUI от Xiaomi каждый месяц

На этот раз, например, представители компании рассказали, что их фирменная прошивка MIUI преодолела рубеж в 564 млн активных ежемесячных пользователей. Такого результата она добилась за 12 лет существования.

Отметим, что 100 млн активных пользователей MIUI заполучила 19 августа 2015 года. Три года спустя их число увеличилось до 200 млн. 300 млн людей пользовались MIUI уже в 2019 году, а в начале 2020-го речь шла о 400 млн.

Напомним, что в рамках презентации 11 декабря компания представила новую версию системы — MIUI 14. И уже сейчас её могут опробовать владельцы множества устройств — Xiaomi выпустила её бета-версию.