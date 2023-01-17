Сколько могут стоить iPhone 15 Pro и 15 Ultra

Сколько могут стоить iPhone 15 Pro и 15 UltraПоявилась информация, противоречая первоначальной
iPhone 15 Pro и 15 Ultra будут стоить на $100 дороже, чем старшие модели iPhone 14. На канале «Window of Technology» в китайской соцсети Weibo появилась информация о том, что Apple всё-таки поднимет цены на флагманы своей новой линейки iPhone 15. При этом корейский инсайдер yeux1122 утверждает, что новые айфоны, все модели без исключения, будут продаваться по сниженной цене.
Фото: Appleinsider.com
По информации «Window of Technology», производитель поднимет цены на флагманы линейки iPhone 15 — Pro и Ultra. Они будут дороже на $100, чем старшие модели iPhone 14. Таким образом разница в цене между младшими и старшими моделями iPhone 15 составит порядка $300.
Отмечается, что такая политика Apple должна привлечь внимание потенциальных покупателей к моделям iPhone 15 и iPhone 15 Plus.