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19:51, 17 января 2023
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Сколько могут стоить iPhone 15 Pro и 15 Ultra

Появилась информация, противоречая первоначальной

iPhone 15 Pro и 15 Ultra будут стоить на $100 дороже, чем старшие модели iPhone 14. На канале «Window of Technology» в китайской соцсети Weibo появилась информация о том, что Apple всё-таки поднимет цены на флагманы своей новой линейки iPhone 15. При этом корейский инсайдер yeux1122 утверждает, что новые айфоны, все модели без исключения, будут продаваться по сниженной цене.

Сколько могут стоить iPhone 15 Pro и 15 Ultra

Фото: Appleinsider.com

По информации «Window of Technology», производитель поднимет цены на флагманы линейки iPhone 15 — Pro и Ultra. Они будут дороже на $100, чем старшие модели iPhone 14. Таким образом разница в цене между младшими и старшими моделями iPhone 15 составит порядка $300.

Отмечается, что такая политика Apple должна привлечь внимание потенциальных покупателей к моделям iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

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