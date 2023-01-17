Сколько могут стоить iPhone 15 Pro и 15 Ultra

По информации «Window of Technology», производитель поднимет цены на флагманы линейки iPhone 15 — Pro и Ultra. Они будут дороже на $100, чем старшие модели iPhone 14. Таким образом разница в цене между младшими и старшими моделями iPhone 15 составит порядка $300.

Отмечается, что такая политика Apple должна привлечь внимание потенциальных покупателей к моделям iPhone 15 и iPhone 15 Plus.