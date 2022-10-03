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Сколько оперативной памяти установлено в новеньком iPhone SE (2022)И насколько это меньше, чем в том же iPhone 13 Pro Max
Накануне, 8 марта, Apple провела первую презентацию в 2022 году. На ней, помимо всего прочего, был представлен новый доступный смартфон компании — iPhone SE (2022).
По заявлениям самого IT-гиганта, новинка получилась заметно производительнее предшественника. В первую очередь это связано с тем, что в её основу лёг чип Apple A15 Bionic, который дебютировал осенью 2021 года в линейке iPhone 13.
Но есть в «железном» дизайне смартфона ещё одна особенность, положительно влияющая на мощность. Речь идёт о 4 ГБ оперативной памяти, которые Apple установила в iPhone SE (2022). И это очень много. Для сравнения, в топовом iPhone 13 Pro Max немногим больше — 6 ГБ.
Напомним, что релиз нового iPhone SE намечен уже на 18 марта 2022 года по цене 429 долларов. При этом в России новинка, как и прочие продукты компании, будет недоступна.
Источник: GSMArena