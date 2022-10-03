Сколько оперативной памяти установлено в новеньком iPhone SE (2022)

По заявлениям самого IT-гиганта, новинка получилась заметно производительнее предшественника. В первую очередь это связано с тем, что в её основу лёг чип Apple A15 Bionic, который дебютировал осенью 2021 года в линейке iPhone 13.

Но есть в «железном» дизайне смартфона ещё одна особенность, положительно влияющая на мощность. Речь идёт о 4 ГБ оперативной памяти, которые Apple установила в iPhone SE (2022). И это очень много. Для сравнения, в топовом iPhone 13 Pro Max немногим больше — 6 ГБ.

Напомним, что релиз нового iPhone SE намечен уже на 18 марта 2022 года по цене 429 долларов. При этом в России новинка, как и прочие продукты компании, будет недоступна.