Сколько пользователей iOS толком не разбираются в возможностях операционной системы

Оказалось, что о существовании такой функции в iOS, как Handoff, позволяющей начать работу на одном устройстве, а затем переключиться на другое и продолжить работу с того же места, не знали 30,24% участника опроса. К тому же выяснилось, что 9,80% пользователей впервые узнали, что могут отключить уведомления приложений через меню настроек.

Незнание информации о функциях коснулось и браузера Safari: 19,09% владельцев iPhone и компьютеров Mac до опроса не знали, что могут добавить функционал фирменному браузеру посредством расширений.

В iOS 15 впервые была реализована возможность объединения уведомлений в сводку и их просмотр в течение установленного времени. Об этой функции не знали 15,20% респондентов. Функция «Ограничения приложений», позволяющая устанавливать временные ограничения для приложений, также оказалась знакомой не всем — о ней не слышали 25,68% владельцев гаджетов Apple.