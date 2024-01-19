Сколько россиян хотят сменить свои устройства Apple

Сложное управление экраном (16%) и запутанная логика меню (14%) стали главными причинами недовольства пользователями Apple. Четверть респондентов отметили, что для них важно, чтобы новое устройство имело уникальные функции, отсутствующие у конкурентов, такие как качество съемки и отсутствие предустановленных программ (20%).

Тем не менее, переход на другую марку сопровождается определенными сложностями, такими как необходимость освоения новой операционной системы.

Опрос также показал, что корейские бренды, такие как Samsung и LG, тоже пользуются доверием 35% опрошенных, в то время как американские бренды, включая саму Apple, уступают, завоевав лишь 12% доверия. Что касается японских брендов, таких как Sony, то их выбирают всего лишь 3% респондентов.