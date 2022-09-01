Сколько россиян перешли на б/у смартфоны после февральских событий

Так, 41% респондентов теперь выбирает гаджеты китайских производителей, 19% отказались от смартфонов известных и привычных брендов, 11% рассматривают покупку устройств неизвестных компаний. Кроме того, почти каждый пятый теперь обращает внимание на бюджетные модели, а 14,5% так и не смогли определиться с выбором подходящего гаджета на российском рынке.

Согласно данным, 50% участников опроса для покупки гаджетов начали рассматривать площадки, альтернативные привычным магазинам. Например, 35% покупают б/у модели, 10% приобретают смартфоны на «серых» рынках, 9% заказывают из другой страны, 4% — в неофициальных интернет-магазинах. Почти каждый третий признался, что после введения санкций отложил покупку смартфона до лучших времён.

«В данный момент ритейлеры — площадки для продажи гаджетов — оказались сдержаны в связи с ситуацией неопределённости и падением спроса со стороны покупателей. Аналитики фиксируют рекордное падение продаж по итогам 2 квартала 2022 года. Плюс к этому после начала работы параллельного импорта на рынок вышло много новых непрофессиональных игроков, которые начали конкурировать с крупными ритейлерами», — рассказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.