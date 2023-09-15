Сколько стоили бы в 2023 году iPhone, iPhone 3G и прочие легендарные модели с учётом инфляции

Оказалось, что iPhone 15 является одной из самых доступных базовых моделей с момента выпуска оригинального iPhone в 2007 году. Цены на iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro остались на уровне прошлого года — $799, $899 и $999 соответственно.

Сравнивая с историческими данными, можно заметить интересные тренды. Например, первый iPhone в 2007 году стоил $499, что с учётом инфляции равняется $732 в 2023 году. iPhone 3G, выпущенный в 2008 году, стоил $599, что сегодня составляло бы $832.

С течением времени цены на iPhone неуклонно росли, однако в последние годы Apple старается удерживать их на стабильном уровне, что делает новые модели относительно доступнее.

Эта информация особенно актуальна для тех, кто считает, что смартфоны Apple становятся всё дороже. На самом деле, с учётом инфляции, некоторые новые модели оказываются даже немного дешевле предыдущих.