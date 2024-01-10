Сколько стоит починить OnePlus Ace 3 не по гарантии

Пока что такая возможность есть лишь у пользователей из Китая. Так, замена основных компонентов устройства обойдется пользователям в следующие суммы:

Замена главной платы версии 16 ГБ/1 ТБ составит 2350 юаней, а для модели 12/256 ГБ — 1950 юаней.

Стоимость замены экрана составляет 890 юаней.

Замена передней камеры обойдется в 95 юаней, основной задней камеры — 320 юаней, широкоугольной задней камеры — 65 юаней, а макро-камеры — 19 юаней.

Замена аккумулятора стоит 199 юаней, динамика — 50 юаней, а ремонт громкоговорителя — 40 юаней.

Экран OnePlus Ace 3, разработанный совместно с BOE Technology, является одной из ключевых особенностей устройства. Он обеспечивает высокую яркость и улучшенный пользовательский опыт, особенно при использовании на улице.

Стоимость его замены относительно доступна, учитывая высокие технические характеристики детали.