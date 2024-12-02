Сколько стоит ремонт флагманских Xiaomi Redmi K80 и K80 Pro

Опубликовано 02 декабря 2024, 07:161 мин.
Сколько стоит ремонт флагманских Xiaomi Redmi K80 и K80 ProСверху еще надо накинуть стоимость самой работы специалиста-ремонтника
Xiaomi раскрыла стоимость ремонта новых флагманов Redmi K80 и K80 Pro.
Цены на основные запчасти варьируются в зависимости от модели. Замена экрана для базового K80 обойдётся в $84, аккумулятора — в $16, а материнской платы — в $321.
Для K80 Pro, оснащённого более мощной камерой и функциями, замена экрана стоит $86, аккумулятора — $22, а материнской платы — $358.
Отдельно отмечена цена на телеобъектив — $19, что выделяет Pro-версию как более подходящую для фотоэнтузиастов.
Цены на ремонт помогают пользователям заранее оценить возможные расходы на обслуживание и определить целесообразность приобретения дополнительной гарантии.
Xiaomi также подчёркивает, что эти цены касаются только запчастей и не включают стоимость работы сервисного центра.