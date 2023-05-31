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22:37, 31 мая 2023
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Сколько стоит Samsung Galaxy S23 Ultra без наценки маркетологов

Сильно меньше того, что видим мы с вами

Samsung только что зафиксировала самые низкие прибыли за последние 14 лет из-за снижения спроса на память.

Так, в последнем квартале бизнес памяти понёс убытки в размере 3,4 млрд долларов из-за непроданного товара и сниженного спроса. Компания ожидает улучшения ситуации в памяти во второй половине 2023 года.

До тех пор она решила обратиться к своему смартфонному подразделению, чтобы получить необходимую прибыль.

По последним данным, Samsung получает хорошую прибыль от своих флагманских смартфонов. Согласно анализу Counterpoint Research, стоимость производства Galaxy S23 Ultra для Samsung составляет $469, а розничная цена достигает впечатляющих $1199.

Сколько стоит Samsung Galaxy S23 Ultra без наценки маркетологов
Android Central

Правда, стоит понимать, что анализ стоимости материалов не учитывает затраты на исследования, маркетинг и другие инициативы.

Тем не менее, исследование даёт понять затраты на производство актуальных флагманов Samsung.

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