Сколько уже смартфонов Samsung получило Android 14: ваш Galaxy в списке?Планы тоже известны
Samsung уже давно распространяет Android 14 среди своих пользователей (и не только смартфонов). One UI 6, новейшая оболочка, - это вишенка на торте, которая дополняет функции ОС Google собственной «Быстрой панелью» и виджетом камеры, чтобы повысить удобство использования устройств Galaxy.
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Список устройств Samsung Galaxy, получивших обновление Android 14, уже составлен 9To5Google, и он длиннее, чем ваша курсовая (но это не точно). От мощной серии Galaxy S23 до складного Galaxy Z Fold 5. Даже бюджетные серии A и M, а также планшеты Galaxy присоединяются к «вечеринке».
С расписанием на дальнейшие обновления вы можете ознакомиться в источнике. Пока что он расписан до февраля.
Ранее Samsung опровергла сообщения инсайдера OreXda, рассказавшего в соцсети Х о предстоящем переименовании фирменных процессоров компании — Exynos. В компании заявили, что инсайд не имеет под собой оснований. При этом в Samsung признались, что название Dream Chip, в пользу которого якобы должен был произойти ребрендинг процессора, тоже используется, но только во внутренних документах.