Сколько уже смартфонов Samsung получило Android 14: ваш Galaxy в списке?

С расписанием на дальнейшие обновления вы можете ознакомиться в источнике. Пока что он расписан до февраля.

Ранее Samsung опровергла сообщения инсайдера OreXda, рассказавшего в соцсети Х о предстоящем переименовании фирменных процессоров компании — Exynos. В компании заявили, что инсайд не имеет под собой оснований. При этом в Samsung признались, что название Dream Chip, в пользу которого якобы должен был произойти ребрендинг процессора, тоже используется, но только во внутренних документах.