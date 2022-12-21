03:41, 21 декабря 2022
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Сколько в России заблокировали подозрительных SIM-картРассказал глава Минцифры
Глава Минцифры Шадаев рассказал, что в России заблокировали 3,5 млн подозрительных SIM-карт. Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, сколько в России заблокировали подозрительных SIM-карт.
Фото: Novostiitkanala.ru
По словам министра, в рамках борьбы с подменными номерами в России за полтора года заблокировали 3,5 млн подозрительных SIM-карт. В основном такие карты зарегистрированы в корпоративном сегменте.
«Дополнительно большой объём работы проводится в целях борьбы с подменными номерами, здесь мы за полтора года заблокировали 3,5 миллиона подозрительных сим-карт, которые в основном записывались в корпоративном сегменте», — объяснил министр.