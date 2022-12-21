Сколько в России заблокировали подозрительных SIM-карт

По словам министра, в рамках борьбы с подменными номерами в России за полтора года заблокировали 3,5 млн подозрительных SIM-карт. В основном такие карты зарегистрированы в корпоративном сегменте.

«Дополнительно большой объём работы проводится в целях борьбы с подменными номерами, здесь мы за полтора года заблокировали 3,5 миллиона подозрительных сим-карт, которые в основном записывались в корпоративном сегменте», — объяснил министр.