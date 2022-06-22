Сколько владельцев смартфонов на Android не используют Google Play для скачивания приложений

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Сколько владельцев смартфонов на Android не используют Google Play для скачивания приложенийПочти половина
Портал Android Authority провёл опрос среди пользователей Android c целью выяснить, сколько из них используют сторонние магазины для скачивания игр и приложений.
Оказалось, что 5,28% участников пользуются только сторонними магазинами, 42,49% — и Google Play, и другими магазинами приложений. Зато 52,24% скачивают игры и приложения только из Play Market.
Среди тех, кто использует только сторонние магазины приложений, немалая доля пользователей смартфонов Huawei. Фирменный магазин App Gallery — единственный источник скачивания. Похожая ситуация и у пользователей китайских смартфонов с «местными» прошивками, в которые по умолчанию не встроены никакие сервисы Google.
Также выяснилось, что часть пользователей используют модифицированные версии платных приложений, которые можно найти в других сервисах.