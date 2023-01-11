Сколько всего iPhone продала Apple за 16 лет с выхода первой модели

Сколько всего iPhone продала Apple за 16 лет с выхода первой моделиОчень, очень много
Без малого 16 лет назад, 9 января 2007 года, Стив Джобс объявил о выпуске iPhone. С тех пор Apple проделала гигантский путь, увеличив дисплей устройства, улучшив камеры за счёт более широкого функционала и т.д.
Фото: History-Computer
Несмотря на ряд решений компании, которые были встречены критикой, iPhone остаётся, пожалуй, самым популярным смартфонов на планете. При этом корпорация не стоит на месте и продолжает развивать девайс.
Но сколько всего iPhone удалось продать Apple за последние почти 16 лет? По данным IDC, 2,32 млрд устройств. Как минимум, эти данные актуальны на ноябрь 2022 года.
Wccftech
Напомним, что по последним слухам, абсолютно все грядущие iPhone 15 оснастят Dynamic Island, в том числе и базовые iPhone 15 и 15 Plus. При этом, вероятно, все четыре модификации перейдут с Lightning-разъёма на более универсальный Typce-C.