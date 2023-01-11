Сколько всего iPhone продала Apple за 16 лет с выхода первой модели

Несмотря на ряд решений компании, которые были встречены критикой, iPhone остаётся, пожалуй, самым популярным смартфонов на планете. При этом корпорация не стоит на месте и продолжает развивать девайс.

Но сколько всего iPhone удалось продать Apple за последние почти 16 лет? По данным IDC, 2,32 млрд устройств. Как минимум, эти данные актуальны на ноябрь 2022 года.