Сколько заработала Xiaomi всего за один день на распродаже 11.11

20:40, 14 ноября 2022
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Сколько заработала Xiaomi всего за один день на распродаже 11.11Спойлер: очень много
Не так давно состоялась крупнейшая ежегодная распродажа в Китае — 11.11. В рамках неё многие бренды предлагали свои продукты по очень приятным ценам.
Отчиталась об итогах мероприятия и Xiaomi. Глава компании Лэй Цзюнь заявил, что в рамках Всемирного дня шоппинга его корпорации удалось занять лидирующие позиции на всех четырёх основных торговых площадках страны в категории «Смартфоны».
При этом общий доход Xiaomi во время распродажи 11 ноября составил 17 млрд юаней. В переводе на доллары это около 2,41 млрд долларов. Господин Цзюнь отметил, что в числе 20 самых популярных смартфонов на распродаже семь мест отошло разным моделям Redmi.
При этом Redmi 9A удалось добиться статуса «самого продаваемого аппарата».