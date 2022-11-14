Сколько заработала Xiaomi всего за один день на распродаже 11.11

Отчиталась об итогах мероприятия и Xiaomi. Глава компании Лэй Цзюнь заявил, что в рамках Всемирного дня шоппинга его корпорации удалось занять лидирующие позиции на всех четырёх основных торговых площадках страны в категории «Смартфоны».

При этом общий доход Xiaomi во время распродажи 11 ноября составил 17 млрд юаней. В переводе на доллары это около 2,41 млрд долларов. Господин Цзюнь отметил, что в числе 20 самых популярных смартфонов на распродаже семь мест отошло разным моделям Redmi.

При этом Redmi 9A удалось добиться статуса «самого продаваемого аппарата».