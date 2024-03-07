Скорее всего, флагманский камерофон Vivo X100 Ultra не выйдет в ближайшее время

Причины типстер не озвучил, но объяснил, что наиболее вероятный срок — не раньше мая. По слухам, Vivo X100 Ultra получит 2K AMOLED-дисплей Samsung E7, скорее всего, — чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC и батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Предположительно, камерофон получит основную 50 Мп камеру LYT-900 с поддержкой OIS и 200 Мп перископной камерой, которая может поддерживать 200-кратный цифровой зум.

При этом ни название, ни характеристики вендор ещё официально не подтвердил.