Скорее всего, флагманский камерофон Vivo X100 Ultra не выйдет в ближайшее время

Опубликовано 07 марта 2024, 04:30
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Скорее всего, флагманский камерофон Vivo X100 Ultra не выйдет в ближайшее времяПричны не ясны
Инсайдер Digital Chat Station (DCS) сообщил, что презентация камерофона Vivo X100 Ultra, которая должна была состояться в начале года, отложена.
Причины типстер не озвучил, но объяснил, что наиболее вероятный срок — не раньше мая. По слухам, Vivo X100 Ultra получит 2K AMOLED-дисплей Samsung E7, скорее всего, — чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC и батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.
Предположительно, камерофон получит основную 50 Мп камеру LYT-900 с поддержкой OIS и 200 Мп перископной камерой, которая может поддерживать 200-кратный цифровой зум.
При этом ни название, ни характеристики вендор ещё официально не подтвердил.