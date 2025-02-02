Скоро Apple определится с поставщиком дисплеев для складного iPhone

Компания имеет жёсткие технические требования, такие как повышение прочности и предотвращение складок, — проблемы, с которыми сталкиваются существующие модели разных брендов.

Согласно слухам, Apple рассматривает различных поставщиков, которые сделали значительный прогресс в этой области, включая американских. Существует возможность, что Apple последует стратегии Samsung и выпустит два типа складных iPhone — модель в стиле ракушки, аналогичную Galaxy Z Flip, и более крупную версию, похожую на Galaxy Z Fold.

Но точные сроки запуска пока неизвестны. Аналитик Минг-Чи Куо ранее отмечал, что складной iPhone всё ещё находится на стадии планирования и может быть представлен между 2025 и 2027 годами. Кроме того, существует информация о том, что Apple изучает возможность использования складных дисплеев в ноутбуках MacBook с размером дисплея около 19,5".