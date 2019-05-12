Скоро представят смартфон со скрытой под дисплеем камерой

Латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏), известный по организации утечек, опубликовал через свой аккаунт в Twitter интересную информацию о том, что нам можно ожидать в ближайшее время от производителей смартфонов.

По данным источника, китайская компания OPPO собирается представить до конца года смартфон, в котором камера будет встроена под дисплей. Да, речь идёт не о камере в точечном вырезе, как это реализовано во флагманской линейке Samsung Galaxy S10, а о «исчезающей» камере. Когда камера не нужна, её не видно и экран выглядит цельным. При необходимости, камеру становится видно под дисплеем.

Такие разработки уже показывала компания Samsung. Ходили даже слухи, что «исчезающая» камера появится уже в Galaxy S10, но они не сбылись. Теперь OPPO может стать первой компанией, выпустившей подобный смартфон.