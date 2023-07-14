Скоро релиз? Сразу два смартфона серии Redmi Note 13 «засветились» в базе европейского регулятора

Более того, в Сети уже появились первые утечки информации о них. Так, в базе сертификации EEC обнаружился таинственный смартфон Redmi с модельным номером 2312DRAABG.

По словам экспертов, это одна из моделей грядущей линейки. Единственное, пока неясно, является ли устройство базовым вариантом или Pro-версией.

Вместе с тем на сайте того же регулятора обнаружился и другой смартфон Redmi, с модельным номером 23090RA98G. Его тоже приписывают к долгожданной серии Note 13.

К сожалению, сертификационный листинг не раскрывает подробностей о функциях и характеристиках этих телефонов. Однако известно, что они будут работать под управлением операционной системы MIUI 15 и обладать 6,7-дюймовым OLED-дисплеем.

Пока нет точной информации о дате релиза, но некоторые источники указывают на середину текущего года.