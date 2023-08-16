Скорость Интернета в iPhone 16 Pro превысит 40 Гбит/сек, а камера сможет делать 40-мегапиксельные фото

Скорость Интернета в iPhone 16 Pro превысит 40 Гбит/сек, а камера сможет делать 40-мегапиксельные фотоНамечается очень достойный апдейт
В следующем году Apple планирует представить iPhone 16 Pro с рядом впечатляющих технических характеристик.
Одним из главных нововведений станет поддержка WiFi 7, которая обеспечит скорость передачи данных более 40 Гбит/сек. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями.
WiFi 7 будет поддерживать передачу данных на частотах 2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно. Это обеспечит не только более высокую скорость загрузки и выгрузки данных, но и более низкую задержку, что гарантирует стабильное и безопасное соединение.
Таким образом, игры в режиме онлайн на iPhone 16 Pro будут работать ещё более плавно.
Кроме улучшенного интернет-соединения, iPhone 16 Pro получит 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру. Что позволит смартфону захватывать больше света и деталей объекта съемки.
Для сравнения, текущая модель iPhone 14 Pro оснащена 12-мегапиксельной камерой.