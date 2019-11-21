Скорый выход нового доступного флагмана Samsung официально подтвержден

Так, сертификация рассказала о габаритах устройства — Galaxy S10 Lite будет иметь размеры 160 х 75 мм. Также теперь точно известно, что диагональ дисплея новинки будет составлять 6,7 дюйма, что в 2019 году сложно назвать чем-то выдающимся. Помимо этого в сеть попали и скриншоты раздела настроек, на которых подтверждено название модели.