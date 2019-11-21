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Скорый выход нового доступного флагмана Samsung официально подтвержден
Скорее всего, мероприятие состоится уже в декабре
Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов выдала Samsung необходимый для поступления в продажу на территории США сертификат для их нового смартфона — Samsung Galaxy S10 Lite. Таким образом мы можем сделать выводы о том, что в ближайшее время компания представит свой новый доступный флагман.
Так, сертификация рассказала о габаритах устройства — Galaxy S10 Lite будет иметь размеры 160 х 75 мм. Также теперь точно известно, что диагональ дисплея новинки будет составлять 6,7 дюйма, что в 2019 году сложно назвать чем-то выдающимся. Помимо этого в сеть попали и скриншоты раздела настроек, на которых подтверждено название модели.
Если верить более ранним слухам, то смартфон получит в качестве основы флагманский процессор Snapdragon 855, основную тройную камеру на 48, 12 и 5 Мп. Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп. Вполне вероятно, что новинка будет представлена уже в декабре, по неизвестной на данный момент цене.