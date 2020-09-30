Скорый выход нового гибкого смартфона Huawei подтвердил центр сертификации

Также данная утечка утверждает, что новый гибкий смартфон китайского техногиганта будет работать на базе процессора Kirin K9000-й серии, иметь встроенный чип HiSilicon Hi1105 для беспроводного соединения и работать под управлением Android 10 с установленным поверх EMUI 11 прямо из коробки.

Напомним, что более ранние слухи гласили, что Huawei Mate X2 оснастят 8.3-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, основной квадрокамерой, от 8 до 16 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ памяти постоянной. Также ожидается, что смартфон получит аккумулятор емкостью 6,000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки на 65 Вт.