Скриншот приложения «Камера» с Samsung Galaxy S23 Ultra подтвердил 200 Мп камеру смартфона

Из интересного также стоит отметить, что данный сенсор также сможет делать 50 Мп снимки. В таком случае каждые четыре пикселя будут комбинироваться в один. Это должно улучшить качество итоговых снимков.

Напомним, что ранее интернет-источники сообщили, что в Galaxy S23 Ultra будет установлен 200 Мп модуль ISOCELL HPX.