Скриншоты фирменной оболочки Huawei "рассекретили" новый флагман компании

Также скриншот продемонстрировал, что из коробки новый флагман Huawei будет работать под управлением Android 10 с установленным поверх EMUI 11. Сервисы Google все также остаются недоступными для будущих владельцев смартфона бренда.

Напомним, что ранее в интернете уже публиковались данные о девайсе, согласно которым Huawei Mate 40 Pro получит тройную основную камеру с датчиками на 50, 20 и 12 Мп, пятикратный оптический зум и возможность снимать видео в разрешении 8К. Также смартфону приписывают аккумулятор емкостью 4,400 мАч, быструю зарядку на 64 Вт и самые новейшие модули: Wi-Fi 6+, NFC и Bluetooth 5.2. Ожидается, что анонс гаджета состоится уже 22 октября 2020 года.