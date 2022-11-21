Скриншоты MIUI 14 впервые слили в Сеть

Но благодаря инсайдерам в Сети появились скриншоты системы заметно раньше, чем того хотела бы сама Xiaomi. И, судя по ним, в этом году нас не ждёт какое-то большое потрясение. Как минимум, за счёт дизайна — все основные нововведения, видимо, скрываются в функционале MIUI 14: