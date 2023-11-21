Скромность Google: смартфоны Pixel 8 и 8 Pro получили лучшие дисплеи, чем заявлялось в рекламе

Согласно исследованиям, экраны этих устройств демонстрируют значительно более высокие показатели яркости, чем было заявлено при их анонсе.

Например, Pixel 8 Pro может похвастаться максимальной яркостью в 2215 нит, в то время как официальные данные Google указывали на 1600 нит. Это означает, что пользователи получают гораздо более яркий и четкий дисплей, чем они могли ожидать.

Также стоит отметить, что оба устройства поддерживают HDR-контент на 100% уровне покрытия цветового пространства, что делает изображение на экране еще более насыщенным и реалистичным.

Это особенно важно для любителей мультимедиа и мобильных игр, которые стремятся к максимально качественному и погружающему визуальному опыту.

Удивительно, что Google проявила скромность, недооценивая возможности своих новых смартфонов. Теперь, когда истинные характеристики экранов Pixel 8 и Pixel 8 Pro стали известны, эти модели могут привлечь еще больше внимания со стороны потребителей, ищущих девайс с выдающимися дисплейными качествами.