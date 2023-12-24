Скрыть не вышло: в Сети всплыли характеристики Nothing Phone (2a) и дата запуска

Скрыть не вышло: в Сети всплыли характеристики Nothing Phone (2a) и дата запускаА еще обои
Smartprix и Kamila представили подробности грядущего Nothing Phone (2a), который полноценно предстанет перед миром на выставке Mobile World Congress 2024. Надежный инсайдер рассказал о характеристиках камеры и дисплея и даже раздобыл официальные обои.
Камера Nothing Phone (2a) может похвастаться двойной установкой, включающей потрясающий 50-мегапиксельный основной сенсор Samsung S5KGN9 и дополнительный 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Samsung S5KJN1. Фронтальная камера Sony IMX615 с разрешением 32 Мп расположена в круглом вырезе.
Характеристики дисплея говорят о AMOLED-панели с частотой 120 Гц и разрешением 1084×2412 пикселей. Смартфон, по слухам, работает на базе SoC MediaTek Dimensity 7200. Кроме того, Nothing Phone (2a) будет поставляться с семью официальными обоями.
Презентация назначена на 27 февраля на мероприятии «Nothing to See» в Барселоне во время MWC 2024.