Скрыть не вышло: в Сети всплыли характеристики Nothing Phone (2a) и дата запуска

Камера Nothing Phone (2a) может похвастаться двойной установкой, включающей потрясающий 50-мегапиксельный основной сенсор Samsung S5KGN9 и дополнительный 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Samsung S5KJN1. Фронтальная камера Sony IMX615 с разрешением 32 Мп расположена в круглом вырезе.

Характеристики дисплея говорят о AMOLED-панели с частотой 120 Гц и разрешением 1084×2412 пикселей. Смартфон, по слухам, работает на базе SoC MediaTek Dimensity 7200. Кроме того, Nothing Phone (2a) будет поставляться с семью официальными обоями.