Слабее ожидаемого: раскрыты камера и дисплей грядущего флагмана Xiaomi Redmi K50 Ultra

Слабее ожидаемого: раскрыты камера и дисплей грядущего флагмана Xiaomi Redmi K50 UltraНо всё ещё грех жаловаться
Теперь же китайский IT-гигант готовится представить новое устройство в серии. Оно, судя по всему, будет самым флагманским из всех.
Речь идёт о модели Redmi K50 Ultra, слухи о котором появляются с завидной регулярностью в последние несколько недель. Судя по ним, например, устройство получит новейший чип Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы.
Теперь же инсайдеры поделились подробностями о камере и дисплее будущей новинки. Так, например, оказалось, что устройство получит AMOLED-экран с разрешением FullHD+, что малость меньше, чем утверждалось в предыдущих утечках. Тогда, напомним, говорилось о 2K-дисплее.
Что же до камеры, то Redmi K50 Ultra оснастят 50 Мп модулем, который, в свою очередь, должен быть качественнее 108 Мп решения от Samsung в Redmi K50 Pro.
Также новинке приписывают аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку на 120 Вт.