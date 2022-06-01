Слабее ожидаемого: раскрыты камера и дисплей грядущего флагмана Xiaomi Redmi K50 Ultra

Теперь же китайский IT-гигант готовится представить новое устройство в серии. Оно, судя по всему, будет самым флагманским из всех.

Речь идёт о модели Redmi K50 Ultra, слухи о котором появляются с завидной регулярностью в последние несколько недель. Судя по ним, например, устройство получит новейший чип Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы.

Теперь же инсайдеры поделились подробностями о камере и дисплее будущей новинки. Так, например, оказалось, что устройство получит AMOLED-экран с разрешением FullHD+, что малость меньше, чем утверждалось в предыдущих утечках. Тогда, напомним, говорилось о 2K-дисплее.