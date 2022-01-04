Следуем дальше: в мире ещё не успели запустить 5G, а уже хотят создать 6G

Об этом рассказал руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев. По его словам, конкуренция в сфере 6G уже наблюдается, в эту гонку технологий уже включились США, Япония, Евросоюз, Китай, Южная Корея и Индия. В этих странах к 2025 году хотят получить двухзначные доли в ключевых патентах.

К этому сроку начнут составлять единый стандарт связи 6G. «Мировая тенденция — это начало технологической гонки за обладание ценными патентными активами в области следующего поколения мобильной связи — 6G. Активные работы в этой области запущены в США, Южной Корее, Японии, Китае и Евросоюзе. Все эти регионы планируют к 2025 году, когда начнёт составляться единый стандарт 6G, получить двухзначные доли в ключевых патентах», — отметил Лаконцев.