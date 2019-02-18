Следующие iPhone смогут заряжать Samsung Galaxy S10

Компания Apple выпустит осенью 2019 года три модели новых iPhone с дисплеями как у текущей линейки. Об этом рассказал аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей.

Нас ждут два смартфона с OLED-дисплеями диагональю 6,5 и 5,8 дюйма, а также 6,1-дюймовый «бюджетный» iPhone с LCD-экраном. Все три модели перейдут с фирменного порта Lightning на более универсальный USB Type-C.

Также ожидаются корпуса из матового стекла, возможность заряжать другие устройства беспроводным способом, переработанная функция Face ID, повышенная ёмкость аккумуляторов и тройные камеры. В младшей 6,1-дюймовой модели также ожидается больше оперативной памяти — 4 ГБ.

Официальный дебют новых iPhone должен состояться осенью.