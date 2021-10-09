Следующие iPhone точно будут без «чёлки»

Популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station опубликовал пост. В нём он делится эксклюзивной информацией, судя по которой, Apple вовсю тестирует новый iPhone под кодовым названием D85x, сообщает MyDrivers

В нём, помимо уже известного 120 Гц дисплея, имеется другая интересная особенность — фронтальная камера спряталась не за огромным вырезом в форме «чёлки», а за аккуратной круглой «дыркой».

Учитывая, что подобное уже приписывали грядущему iPhone 14 Pro, можно смело предположить, что инсайдер именно о нём и говорит.