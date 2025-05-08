Следующий флагман OnePlus получит сверхъемкий аккумулятор на 7800 мАч

Ранее OnePlus уже показала возможности такой технологии в модели 13T, которая получила батарею на 6260 мАч при сравнительно компактном экране 6,32 дюйма. Для установки столь ёмкой батареи инженерам пришлось переработать компоновку внутренних компонентов, чтобы освободить место для крупной ячейки.

Однако для модели с батареей на 7800 мАч придётся сделать ещё более серьёзные изменения — скорее всего, потребуется переработка материнской платы и, возможно, частичное упрощение модуля камер.

Подробности пока не разглашаются, но эксперты считают, что OnePlus сможет реализовать этот план, учитывая предыдущие успешные эксперименты. Ожидается, что новинка станет одним из самых долгоиграющих флагманов года, что сделает его привлекательным для активных пользователей.