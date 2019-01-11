Следующий флагманский iPhone получит тройную камеру

В сети появились подробности о готовящихся к выпуску смартфонах iPhone, ожидающихся от Apple осенью 2019 года. Информацией поделилось издание Wall Street Journal со ссылкой на «осведомлённые» источники.

Всего издание предсказывает три модели iPhone осенью 2019 года с такими особенностями:

Наследник iPhone XR с LCD-дисплеем и двойной основной камерой

Наследник iPhone XS с OLED-дисплеем и двойной основной камерой

Наследник iPhone XS Max с OLED-дисплеем и двойной основной камерой

У всех трёх модели может отсутствовать поддержка технологии определения силы нажатия 3D Touch.

Согласно более ранним утечкам, в 2019 году новые iPhone всё ещё получат дизайн с вырезом «бровью», а вот в 2020 году Apple начнёт использовать дисплеи с точечным вырезом под фронтальную камеру.