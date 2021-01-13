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Следующий флагманский процессор Samsung получит видеокарту от AMD
Возможно, именно на его основе выпустят Galaxy Z Fold 3
В рамках CES 2021 южнокорейская Samsung поделилась подробностями о своём новом флагманском чипе — Exynos 2100. Именно на нём будут базироваться грядущие флагманы компании: Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Но, как оказалось, следующее поколение процессоров компании окажется ещё интереснее, ведь оно получит GPU от AMD.
Речь идёт о чипе, над которым Samsung работала совместно с AMD ещё с 2019 года, передаёт Engadget. Уже 100% известно, что Exynos 2100 не получит новейшую технологию, а это значит, что её можно ждать либо в процессоре для Galaxy Z Fold 3, либо вообще в Galaxy S22.
Напомним, что дебют ближайшей флагманской линейки Samsung Galaxy S21 состоится уже завтра. Согласно последним слухам, «старшая» версия флагмана — Galaxy S21 Ultra — будет единственной, которая получит поддержку карт памяти, а также фирменного стилуса S Pen.