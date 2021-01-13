Следующий флагманский процессор Samsung получит видеокарту от AMD

Речь идёт о чипе, над которым Samsung работала совместно с AMD ещё с 2019 года, передаёт Engadget. Уже 100% известно, что Exynos 2100 не получит новейшую технологию, а это значит, что её можно ждать либо в процессоре для Galaxy Z Fold 3, либо вообще в Galaxy S22.

Напомним, что дебют ближайшей флагманской линейки Samsung Galaxy S21 состоится уже завтра. Согласно последним слухам, «старшая» версия флагмана — Galaxy S21 Ultra — будет единственной, которая получит поддержку карт памяти, а также фирменного стилуса S Pen.