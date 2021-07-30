Следующий флагманский смартфон Xiaomi Mi 12 первым в мире получит новый тип оперативной памяти

Главной «фишкой» свежего релиза стало увеличение скорости — с 6400 до 8533 Мбит/с. Также новый стандарт может похвастаться улучшенной целостностью сигнала и повышением надёжности благодаря новой функции Adaptive Refresh Management.

Но когда же начнут выходить первые устройства, с оперативной памятью LPDDR5X? Если верить свежим данным инсайдеров, случится это уже в конце 2021 года. При этом в качестве пионера выступит грядущий флагман Xiaomi — Xiaomi Mi 12, пишет GizChina.

Помимо нового типа RAM, в устройстве также ожидается ещё неанонсированный чип Snapdragon 898 от Qualcomm, отличительной особенностью которого станет суперъядро Cortex-X2 с частотой 3,09 ГГц. Ожидается, что итоговый балл смартфона в AnTuTu превысит 1 млн баллов.