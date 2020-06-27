Следующий iPhone может получить экран с частотой 120 Гц

Помимо инсайдера о повышенной частоте обновления изображения в грядущих устройствах Apple говорил и основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг. Кроме того, также о том, что старшие модели iPhone 12 оснастят ProMotion дисплеем с частотой обновления 120 Гц сообщал на своей официальной странице в Twitter редактор популярного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах.

Напомним, что по предварительным данным, серия следующих iPhone будет представлена в виде 5,4-дюймового iPhone 12, 6,1-дюймового iPhone 12 Max, 6,1-дюймового iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max на 6,7 дюймов.