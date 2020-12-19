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Следующий iPhone получит поддержку высокоскоростного Wi-Fi 6E
В сети продолжают распространяться подробности об iPhone 13
Источники начали раскрывать некоторые подробности о следующем смартфоне Apple. Так, согласно опубликованным данным, iPhone 13 получит поддержку высокоскоростного Wi-Fi 6E.
Напомним, что смартфоны iPhone, которые вышли в этом и прошлом году, оснащены поддержкой версии Wi-Fi 6. В то же время, ожидается, что производитель чипов Cirrus Logic выпустит для некоторых моделей поколения iPhone 13 новые микросхемы.
Интернет-подключение Wi-Fi 6E - это улучшенная версия Wi-Fi 6, диапазон частот которой достигает 6 ГГц. Стандарт был разработан с целью обеспечения высокой производительности в загруженных местах. По результатам первых тестов, скорость передачи данных с использованием этой технологии может составлять порядка 2 Гбит/с при задержках на уровне 2 мс.