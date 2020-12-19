Следующий iPhone получит поддержку высокоскоростного Wi-Fi 6E

Напомним, что смартфоны iPhone, которые вышли в этом и прошлом году, оснащены поддержкой версии Wi-Fi 6. В то же время, ожидается, что производитель чипов Cirrus Logic выпустит для некоторых моделей поколения iPhone 13 новые микросхемы.

Интернет-подключение Wi-Fi 6E - это улучшенная версия Wi-Fi 6, диапазон частот которой достигает 6 ГГц. Стандарт был разработан с целью обеспечения высокой производительности в загруженных местах. По результатам первых тестов, скорость передачи данных с использованием этой технологии может составлять порядка 2 Гбит/с при задержках на уровне 2 мс.